Samsung Galaxy Ring könnte bald in Produktion gehen

(Quelle: Depositphotos )

31. Juli 2023 - Gerüchte um einen smarten Ring von Samsung kursieren bereits seit einiger Zeit – doch jetzt scheinen die Pläne des Herstellers konkret zu werden. Laut Brancheninsidern entscheidet sich der Start der Massenproduktion in den kommenden Wochen.

Samsung wird im kommenden August entscheiden, ob in absehbarer Zeit die Massenproduktion des Galaxy Ring startet. Das berichtet "The Elec" in Bezug auf Brancheninformationen . Demnach befindet sich der smarte Ring bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase – eine Entscheidung, ob und wann die Produktion beginnen soll, steht jedoch aktuell noch aus.Der Galaxy Ring von Samsung ist eine neue Produktkategorie, ein smarter Ring, der ähnlich wie Smartwatches Vitaldaten über zahlreiche Sensoren erfassen kann und diese an die entsprechende App leitet. Noch befindet sich der Hersteller aber wohl in einer Testphase des Geräts und der entsprechenden Komponenten.Sollte Samsung grünes Licht geben, rechnet der Medienbericht damit, dass der Galaxy Ring frühestens ab dem kommenden Jahr in die Produktion geht. Eine offizielle Bestätigung der Entwicklung seitens des Unternehmens gibt es nicht. Der Galaxy Ring wurde erstmals in einer Patentanmeldung erwähnt. (sta)