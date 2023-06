Samsung rollt Self-Repair-Programm in Europa aus

(Quelle: Samsung)

21. Juni 2023 - Nachdem Samsung in den USA ein Reparaturprogramm für Smartphones und Laptops etabliert hat, wird das Programm nun auch in Europa ausgerollt. Die Schweiz ist zwar noch nicht offiziell Teil des Programms, bestellen kann man sich die nötigen hier Teile dennoch schon.

Wie viele andere Hersteller arbeitet auch Samsung daran, seine Geräte besser reparierbar zu machen. So lancierte das Unternehmen jüngst einen Self-Repair-Service, dank dem Nutzer eine Auswahl an Galaxy-Smartphones und -Laptops eigenhändig flicken können. Das Reparaturprogramm ist in seiner ersten Version damit für die Modelle Samsung Galaxy S20, S21 und S22 sowie für das Galaxy Book Pro und Galaxy Book Pro 360 verfügbar. Nutzer sollen so laut Samsung einfachen Zugang zu Informationen, Werkzeugen und Samsung-Originalteilen bekommen und mit verfügbaren Reparatur-Kits ihre Geräte selbst flicken zu können.Bei den Smartphones können damit eigenhändig das Display, die Glasrückseite und die Ladeanschlüsse ausgetauscht werden; bei den beiden Laptop-Modellen sind Gehäusevorderseite, die Gehäuserückseite, das Display, der Akku, das Touchpad, die Power-Taste mit Fingerabdrucksensor und die Gummifüsse austauschbar.