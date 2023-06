Samsung setzt Fokus auf Foldables an kommender Unpacked Show

(Quelle: Samsung)

8. Juni 2023 - Samsung wird die demnächst stattfindende Unpacked Show nutzen, um die kommende Generation an Foldables zu zeigen. Der Event findet das erste Mal in Seoul statt.

Samsung nutzt die Unpacked Show traditionell, um neue Geräte vorzustellen. Der Event findet immer an verschiedenen Orten weltweit statt. Wie "Engadget" schreibt, wird Samsung die nächste Show, welche Ende Juli erstmals in Seoul stattfinden wird, nutzen, um die nächste Generation von Foldables zu enthüllen. Das bedeutet, dass der koreanische Hersteller wahrscheinlich das Galaxy Z Flip 5 sowie das Galaxy Z Fold 5 präsentieren wird. In der offiziellen Ankündigung von Samsung heisst es, dass für den diesjährigen Event Seoul als Standort ausgewählt worden sei, weil die Stadt mit ihrer dynamischen Kultur und Innovation globale Trends beeinflusse. Dies widerspiegle das starke Vertrauen von Samsung in den Trend der faltbaren Geräte.Jüngsten Gerüchten zufolge könnten die beiden kommenden Foldables über ein grösseres externes Display sowie ein neuartiges Scharnierdesign verfügen, welches die Falten auf dem Display weniger auffällig macht. Als Prozessor könnte der Snapdragon 8 Gen 2 Chip zum Einsatz kommen, derselbe wie im Galaxy S23. Abgesehen von den neuen Produkten werden im Rahmen der Veranstaltung auch zahlreiche koreanische Start-ups vertreten sei. Auch ein Jahrtausende alter buddhistischen Tempel wird auf die Besucher warten. (adk)