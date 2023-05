Samsung zeigt neue rollbare und faltbare Displays

(Quelle: Samsung)

23. Mai 2023 - Samsung arbeitet an einem neuen Display, das sich sowohl nach innen als auch nach aussen falten lässt. Zudem ist ein rollbares Display in Entwicklung, das offenbar um mehr als das Fünffache vergrössert werden kann.

Samsung hat im Vorfeld der Fachmesse SID Display Week, die am Dienstag in Los Angeles startet, verschiedene Display-Innovationen angekündigt, darunter ein Produkt mit dem Namen Rollable Flex. Dieses Display lässt sich gemäss Samsung vertikal um mehr als das Fünffache vergrössern, und zwar von rund 5 auf über 25 Zentimeter Länge. Dabei wird das Display, wie das obenstehende Bild zeigt, auf einer O-förmigen Achse quasi wie eine Schriftrolle auf- und abgerollt.Während es Samsung also offenbar gelungen ist, ein eher grossformatiges Display in einen tragbaren Formfaktor zu verwandeln, so arbeitet man unter dem Namen Flex In & Out ausserdem auch an einem neuen Konzept für faltbare Smartphones. Damit soll das Display in Zukunft um 360 Grad sowohl nach innen als auch nach aussen gefaltet werden können (siehe Bild unten). Darüber hinaus verspricht der Hersteller mit Flex Hybrid ebenfalls ein Display, das faltbare und verschiebbare Technologien kombiniert. (mv)