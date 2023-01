CES: Samsung präsentiert Slidable-Prototyp

(Quelle: Samsung Display)

4. Januar 2023 - Neue Generationen von Mobilrechnern sollen laut Samsung Display mit einem Flex-Hybrid-Bildschirm daherkommen, der sich auffalten und gleichzeitig herausziehen lässt.

Geht es um faltbare Bildschirme, hat Samsung mit den Galaxy-Fold- und -Flip-Modellen auf dem Smartphone- Markt Furore gemacht. Die Display-Sparte des Konzerns stellt nun an der CES 2023 ein neues Konzept für erweiterbare Displays vor. Die Zukunft der smarten Mobilgeräte sei "slidable", teilt Samsung Display mit und zeigt an der Messe einen Flex-Hybrid-Bildschirm als Prototyp, der zwei Technologien kombiniert. Die linke Seite des Screens lässt sich aufklappen. Auf der rechten Seite wird der Bildschirm im Stil eines ausziehbaren Esstisches bei Bedarf herausgezogen. Auf diese Weise bietet das 10,5-Zoll-Display wahlweise eine Darstellung im 4:3- oder 16:9-Format.Einen ersten ausziehbaren (aber nicht faltbaren) Bildschirm mit 17 Zoll Diagonale hatte Samsung schon an der Intel Innovation im September 2022 gezeigt. Auch dieser Prototyp ist an der CES 2023 erstmals öffentlich zu sehen. Er lässt sich entweder nur in einer Richtung erweitern (Flex Slidable Solo) oder gleich horizontal und vertikal (Flex Slidable Duet). In der zusammengeschobenen Position misst das Gerät um die 13 bis 14 Zoll, ausgezogen ergibt sich eine 17,3-Zoll-Bilddiagonale. (ubi)