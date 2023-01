CES: Samsung stellt 57-Zoll-Curved-Monitor vor

(Quelle: Samsung)

3. Januar 2023 - Samsung hat die neuesten Erweiterungen seines Monitor-Line-ups vorgestellt – darunter das Modell Odyssey Neo G9 mit 57 Zoll und 7680 x 2160 Pixeln Auflösung.

Samsung hat im Rahmen der CES in Las Vegas eine Reihe neuer Monitore präsentiert. Für Aufsehen sorgt dabei sicherlich das Modell Odyssey Neo G9, das mit einer Diagonale von 57 Zoll im Verhältnis 32:9 und einer Krümmung von 1000R aufwarten kann. Der Gaming-Monitor ist laut Samsung der erste Bildschirm auf dem Markt, der Dual-4K-Auflösung liefert – sprich 7680 x 2160 Pixel mit 240 Hz darstellt. Ebenfalls geboten wird Displayport 2.1, womit Bilddaten doppelt so schnell als mit Displayport 1.4 übermittelt werden sollen.Ebenfalls vorgestellt wurde der Odyssey OLED G9, ein 49-Zoll-Curved-Monitor (1800R) im Verhältnis 32:9 mit einer Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln sowie einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Spannend: An Bord ist ein sogenannter Smart Hub, auf dem Apps wie Youtube oder Netflix installiert werden können, um diese zu nutzen, ohne den PC einzuschalten.Neu im Portfolio ausserdem der Viewfinitiy S9, ein 27-Zöller mit 5K-Auflösung (5120 x 2880 Pixel), mit dem Kreative und Professionals angesprochen werden und der besonders farbecht sein soll. Ebenfalls 27 Zoll misst ausserdem der Smart Monitor M8, der sich zum bisherigen 32-Zöller derselben Serie gesellt. Er liefert 4K-Auflösung und ist in verschiedenen Farben (weiss, blau, grün oder pink) erhältlich. Wie der Odyssey OLED G9 kommt er mit dem Smart Hub und kann zudem via Smartthings Hub mit den unterschiedlichsten Geräten kommunizieren – Lichtern, Kameras, Türglocken oder Thermostaten.Informationen zu Preisen, weiteren Spezifikationen oder zur Verfügbarkeit der neuen Displays gibt Samsung noch keine bekannt. (mw)