Samsung stellt neues, interaktives Display vor

(Quelle: Samsung)

30. März 2023 - Nach den Flip-Modellen mit Tizen OS wird Samsung voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2023 ein neues und verbessertes, interaktives Display mit Android-Betriebssystem auf den Markt bringen.

Samsung hat ein neues, interaktives Display inklusive Software präsentiert, womit der Hersteller in erster Linie den Bildungsbereich adressiert. Das Klassenzimmer von morgen erfordere ein umfassendes Angebot an Tools, die Lehrern und Schülern helfen, Verbindungen zu vertiefen und die Zusammenarbeit auf eine vertraute und bequeme Art zu verbessern, meint Samsung. Das neue Samsung Interactive Display mit dem Modellnamen WAC soll ein Teil davon sein, kann aber natürlich auch in anderen Bereichen eingesetzt werden.Das neue WAC-Modell, das in Grössen von 65, 75 und 86 Zoll erhältlich sein wird, erweitert das Angebot der bereits erhältlichen Flip- und Flip-Pro-Modelle. Auf diesen läuft Samsungs Tizen OS, für das neue Display setzt man auf Android. Trotzdem soll die bekannte Whiteboard App von Samsung , die unter anderem eine Verbindung zu Windows-PCs erlaubt, auch auf den neuen Geräten laufen. Mit an Bord sind ferner ein 3-in-1-USB-C-Port, ein HDMI-Ausgang, WLAN und Bluetooth. Weiter verspricht Samsung eine 20-Zeichen-Multi-Touch-Eingabe sowie einen doppelseitigen Stift inklusive entsprechender Halterung am Display und Stereolautsprecher. Administratoren dürften sich derweil über eine Device-Management-Lösung für WAC freuen.