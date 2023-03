Microsoft nimmt Surface Hub in Teams-Rooms-Familie auf

(Quelle: Microsoft)

29. März 2023 - Microsofts Surface Hub 2S versteht sich bald mit anderen für Teams Rooms zertifizierten Geräten und kriegt entsprechende Funktionen. Auch wird die Teilnahme an Zoom- oder Webex-Besprechungen vereinfacht.

Microsoft hat ein grösseres Update für sein interaktives Whiteboard Surface Hub 2S angekündigt. Demnach wird das Gerät in Zukunft Teil der Teams-Rooms-Familie und erhält einige offenbar stark nachgefragte Teams-Rooms-Funktionen, sowohl für Nutzer wie auch für Administrationen. Die Rede ist unter anderem von Features wie Front Row, persistenten Chats, konsistenten Fernverwaltungsfunktionen und mehr.Wie Microsoft im Surface IT Pro Blog schreibt, wird Surface Hub 2S sich künftig ausserdem mit allen für Teams Rooms zertifizierten Zubehörprodukten kombinieren lassen. Zusätzlich verspricht man eine neue Funktion, mit der sich Nutzer schnell und einfach in ein Online-Meeting eines Drittanbieters, wie beispielsweise Zoom- und Webex-Besprechungen, werden einwählen können.Microsoft will ab Ende des Jahres alle neuen Surface Hubs automatisch mit Teams Rooms ausliefern. Zudem sollen Besitzer eines aktuellen Surface Hub 2S, also der zweiten Generation, die Möglichkeit erhalten, ihre Geräte entsprechend aufzudatieren. Weiter heisst es, dass die aktuelle Windows 10 Team Edition auf Surface Hub 2S sicher noch bis zum 14. Oktober 2025 Sicherheits-Updates und kritische Fixes erhalten wird. (mv)