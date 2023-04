Kamera-zentriertes Update für Galaxy S23

(Quelle: Samsung)

3. April 2023 - Mit dem April-Update für die Galaxy-S23-Reihe eliminiert Samsung mehrere Bugs und verbessert die Bildqualität von Fotos und Videos in vielerlei Hinsicht.

Samsung hat Ende März im Heimmarkt Südkorea ein mit 1 Gigabyte ziemlich grosses Update veröffentlicht, das gemäss "Sammobile" jetzt auch in Europa ausgerollt wird. Die Aktualisierung, erhältlich in Form der Firmware-Version S91xBXXU1AWC8, enthält neben dem April 2023 Security Patch mehrere Verbesserungen für die Kameras der S23-Serie. Dabei geht es um besseren Autofokus, schnelleres Löschen von Fotos in der Galerie und verbesserte Schärfe von Low-Light-Videos, die mit der Ultrawide-Kamera gedreht werden.Darüber hinaus will Samsung die Video-Stabilisierung bei 60-fps-Full-HD und schlechten Lichtverhältnissen verbessert haben. Zudem wurde ein Bug beseitigt, der in einigen Bildern für eine unerwünschte grüne Linie auf dem Display verantwortlich ist, und Probleme mit Color Banding in den 50- und 200-Megapixel-Modi wurden ausgemerzt sowie die Bildschärfe generell verbessert. Die Aktualisierung steht über die Software-Update-Funktion zum Download bereit. (ubi)