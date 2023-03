Kein Android 14 für manche Galaxy-Smartphones

(Quelle: Mysmartprice)

21. März 2023 - Relativ neue und nach wie vor beliebte Galaxy-Geräte erhalten kein Update auf die kommende Android- und One-UI-Generation. Das Versprechen von vier grossen Jahresupdates gilt nur für Modelle, die ab 2021 lanciert wurden.

Die Update-Politik von Samsung sieht grosse Software Updates, also neue Android- und One-UI-Versionen, für rund vier Jahre nach dem Release eines Geräts vor. Dies gilt allerdings nur für Modelle, die seit 2021 auf den Markt kamen. Darunter fallen etwa Galaxy-S-Geräte ab der S21-Serie, die A33-Familie, das A543 und das A73, die Galaxy-Flip-Serie ab Flip3 und Tablets ab dem Galaxy Tab S8.Wie die Kollegen von "Winfuture" feststellen , erhalten viele nach wie vor beliebte Galaxy-Smartphones dieses Jahr jedoch kein Update auf Android 14 und One UI 6. Dazu zählen unter anderem die Galaxy-S20-Modelle, das Note 20 und Note 20 Ultra, ältere Galaxy-A-Geräte und auch die Foldables Z Flip und Z Fold 2 – enttäuschend für Besitzer dieser teuer erworbenen Smartphones. Was zu beachten ist: Das Update-Ende betrifft nur die grossen Software Updates. Sicherheits-Updates wird es auch für die erwähnten Modelle weiterhin geben. (ubi)