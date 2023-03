Samsung präsentiert Galaxy A54 5G und A34 5G

(Quelle: Samsung)

15. März 2023 - Mit den beiden neuen Geräten der Budget-Serie A, dem A54 5G und dem A34 5G, setzt Samsung auf Foto-Funktionen gepaart mit 5G-Konnektivität.

Samsung lanciert neue Geräte seiner Budget-Reihe, der A-Serie, bestehend aus dem A54 5G und A34 5G. Punkten will man mit den Smartphones aus dem tiefen bis mittleren Preissektor natürlich mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Beide Geräte kommen mit einem Super-AMOLED-Display. Beim A54 misst dieses 6,6 und beim A34 6,4 Zoll. Zudem bieten die Mobiltelefone eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixel.Auch abgesehen vom Display scheint der Fokus bei den neuen A-Modellen auf den visuellen Werten zu liegen, so zum Beispiel auf der Kamera und den damit verbundenen Funktionen. So kommen beide Geräte mit verbesserter optischer Bildstabilisierung (OIS) und digitaler Videostabilisierung (VDIS). Die Frontkameras lösen mit 32 (A54) und 13 Megapixel (A34) auf, auf der Rückseite finden sich je eine Ultra-Weitwinkel-, Haupt- und Makrokamera. Die Hauptkameras verfügen über 50 respektive 48 Megapixel.In beiden Smartphones ist ein 5000-mAh-Akku verbaut, der laut Samsung länger als zwei Tage durchhalten soll. Weiter sind beide Geräte weitgehend staub- und wasserdicht und kommen mit IP67-Zertifizierung. Im Inneren arbeiten Octa-Core-Prozessoren. Beim A54 taktet dieser mit maximal 2,4 GHz, beim A34 mit 2,6 GHz. Dazu wurden 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher verbaut. Und, wie der Name schon vermuten lässt, besitzen beide Geräte ein 5G-Modem.