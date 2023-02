Galaxy S23 Ultra: Das neue Pixelmonster von Samsung im Test

(Quelle: SITM)

8. Februar 2023 - Ein Smartphone mit einer 200-Megapixel-Kamera hatten wir bis jetzt noch nicht auf unserem Prüfstand. Wie sich das neue Galaxy S23 Ultra von Samsung im Alltag bewährt und wofür die vielen Pixel gut sind, erfahren Sie in unserem Kurztest.

Als Samsung im vergangenen Jahr das Galaxy S22 Ultra mit einer 108-Megpixel-Kamera und einem Ultra Space Zoom vorstellte, schüttelte man da und dort nur leise den Kopf. Wer in aller Welt benötigt das? Was ebenfalls viele irritierte, war der ins Gehäuse integrierte Stift. Es mag unbestritten Leute geben, die ihr Handy gerne damit bedienen. Die grosse Mehrheit aller Smartphone-Nutzer hätte aber vermutlich mehr Freude an ein bisschen mehr Akku oder weniger Gewicht. Stattdessen könnte Samsung den S-Pen, der in der Praxis übrigens gut und präzise funktioniert, in eine Hülle einstecken und für gutes Geld als Accessoire verkaufen.Nun ja, das neue Galaxy S23 Ultra, das Anfang Februar zusammen mit dem Galaxy S23 und S23+ lanciert wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ), kommt nach wie vor mit einem kostenlosen, "obligatorischen" Stift. Und bei der Hauptkamera hat man sogar noch 92 Megapixel, also fast doppelt so viele Pixel wie die Hauptkamera des iPhone 14 Pro insgesamt bietet, draufgepackt. Ob man vor lauter Pixeln den Wald noch sieht und was diese Monsterkamera in der Praxis bringt? Wir haben es getestet. Zuerst wollen wir aber kurz einen Blick auf die anderen Features des neuen Smartphone-Flaggschiffs aus dem Hause Samsung werfen.