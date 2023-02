Ab sofort in der Schweiz erhältlich: Samsung enthüllt Galaxy S23

Ab sofort in der Schweiz erhältlich: Samsung enthüllt Galaxy S23

(Quelle: Samsung)

1. Februar 2023 - Samsung hat sein neues Top-Smartphone Galaxy S23 vorgestellt. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören eine Kamera mit bis zu 200 Megapixeln in der Ultra-Version, ein grösserer Akku in den Modellen S23+ und S23, mehr Speicherplatz und ein neuer, schnellerer Prozessor.





Die Displays der beiden Nicht-Ultra-Modelle sind komplett flach und messen 6,6 Zoll beim 196 Gramm schweren und 7,6 Millimeter dicken S23+ respektive 6,1 Zoll beim 168 Gramm schweren und ebenso dicken S23. Die Auflösung beträgt jeweils 2340x1080 Pixel, die Bildwiederholrate wie beim Ultra bis zu 120 Hz. Allen drei Geräten gemeinsam ist ferner auch ein neuer, sogenannter Advanced Vision Booster, womit das Display laut Samsung in verschiedensten Umgebungen und Lichtverhältnissen gut lesbar ist. Zudem sind die Smartphones mit einem weiteren, neuen Display-Feature ausgestattet, womit unsere Augen geschont werden sollen. Die neue Galaxy S23 Serie von Samsung ist da. Diese besteht unverändert aus drei verschiedenen Modellen, dem Galaxy S23, dem Galaxy S23+ und dem Galaxy S23 Ultra. Die 234 Gramm schwere und 8,9 Millimeter dicke Ultra-Variante kommt mit einem 6,8 Zoll grossen Display (Dynamic AMOLED 2X) mit einer Auflösung von 3088x1440 Pixel sowie einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einer neu geformten Krümmung am Rand, womit das Gerät im Vergleich zum Vorgängermodell eine grössere ebene Oberfläche bieten soll. Was optisch ausserdem auffällt, ist, dass Samsung auf der Rückseite bei allen drei Gerätevarianten neu auf das bisherige, sehr markante Kameragehäuse verzichtet, während die Anzahl Kameras unverändert geblieben ist.Die Displays der beiden Nicht-Ultra-Modelle sind komplett flach und messen 6,6 Zoll beim 196 Gramm schweren und 7,6 Millimeter dicken S23+ respektive 6,1 Zoll beim 168 Gramm schweren und ebenso dicken S23. Die Auflösung beträgt jeweils 2340x1080 Pixel, die Bildwiederholrate wie beim Ultra bis zu 120 Hz. Allen drei Geräten gemeinsam ist ferner auch ein neuer, sogenannter Advanced Vision Booster, womit das Display laut Samsung in verschiedensten Umgebungen und Lichtverhältnissen gut lesbar ist. Zudem sind die Smartphones mit einem weiteren, neuen Display-Feature ausgestattet, womit unsere Augen geschont werden sollen.

Samsung verspricht weiter epische Foto- und Videoaufnahmen, auch in schwach beleuchteten Umgebungen sowie bei Nacht. Dafür soll unter anderem ein neuer, adaptiver 200-Megapixel-Bildsensor inklusive Pixel-Binning im Modell S23 Ultra sorgen. Weiter wird eine bessere Videostabilisation angepriesen, was bei einer Aufnahmemöglichkeit von 8K-Videos mit 30 Frames pro Sekunde nicht unwesentlich ist. Zudem gibt es erweiterte KI-Lösungen, die in Kombination mit dem neuen Prozessor der Geräte, einem für Samsung-Hardware optimierten Snapdragon 8 Gen 2, sowie einer verbesserten NPU-Architektur unter anderem mehr Schärfe bringen sollen. Die Selfie-Kamera löst derweil neu bei allen drei Smartphones mit 12 Megapixeln auf.



Werfen wir schliesslich noch einen Blick auf die Akku- und Speicherkapazitäten sowie die Preise der drei neuen Galaxy-Smartphones, die mit Android 13 sowie One UI 5.1 ausgestattet sind und ab sofort in den Schweizer Verkaufsregalen stehen. Das S23 Ultra bietet im Vergleich zum Vorgängermodell unveränderte 5000 mAh sowie neu bis zu 1 TB Speicherplatz in der Variante mit 12 GB RAM (Minimum: 256 GB mit 8 GB RAM). Die Preise beginnen bei 1349 Franken und reichen bis zu 1699 Franken. Die Akkukapazität der beiden anderen Geräte ist um jeweils 200 mAh auf 4700 beim S23+ respektive 3900 mAh beim S23 gewachsen. Sie bieten bis zu 512 GB bei 8 GB RAM (Minimum: 128 respektive 256 GB bei 8 GB RAM) und sind ab 899 respektive 1149 Franken zu haben.



Erhältlich sind die drei neuen Smartphones alle in den vier Farben Phantom Black, Cream, Green und Lavender (Lavendel). (mv)