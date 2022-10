Samsung-Geräte lassen sich in Google Home einbinden

13. Oktober 2022 - Samsung hat eine erweiterte Partnerschaft mit Google angekündigt. Nutzer von Samsung-Galaxy-Handys und -Tablets profitieren daher schon bald von einer Reihe von Vorteilen.

Samsung und Google spannen bezüglich Smart Home zusammen. Um die Kompatibilität zu erhöhen, sind die beiden Unternehmen eine Kooperation eingegangen. Das bedeutet, dass in den kommenden Monaten Nutzer von Samsung-Galaxy-Handys und -Tablets in der Lage sein werden, Matter-kompatible Geräte einfach in das Smartthings- und Google-Home-Ökosystem einzubinden. Wenn Nutzer die Smartthings-App aufrufen, werden sie auf Matter-Geräte aufmerksam gemacht, die mit Google Home eingerichtet wurden. Sie haben die Möglichkeit, diese Geräte einfach in Smartthings einzubinden und umgekehrt. Unabhängig davon, ob die Nutzer ihr Smart Home über die Smartthings-App oder einen Google Nest Hub steuern möchten, die Geräte sind stets kompatibel.