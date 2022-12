600'000 User küren Pixel 6a zum Smartphone-Kamera-Testsieger

600'000 User küren Pixel 6a zum Smartphone-Kamera-Testsieger

(Quelle: Google)

23. Dezember 2022 - In einem gross angelegten Test wurden die Fotos von 16 aktuellen Smartphones einander gegenübergestellt und von 600'000 Nutzern bewertet. Am überzeugendsten waren dabei die Fotos des Pixel 6a, vor dem Pixel 7 Pro und dem Asus Zenfone 9. Die Vertreter von Samsung und Apple finden sich derweil weiter hinten in der Rangliste.





Spannender aber sind die Endresultate, die 600'000 Nutzer mittels über 21 Millionen Stimmen bestimmt haben – wobei zum Teil bis zu 35'000 Stimmen pro Minute abgegeben wurden. Zum Test angetreten sind folgende Geräte – von bekannten Flaggschiffen bis hin zu (relativ) preisgünstigen Exoten:



• Asus Zenphone 9

• Galaxy S22 Ultra

• Huawei Mate 50 Pro

• iPhone 14 Pro

• iPhone SE

• Moto Edge 2022

• Nothing Phone 1

• Oneplus 10 Pro

• Oppo Find X5

• Pixel 6a

• Pixel 7 Pro

• Realme 10 Pro+

• ROG Phone 6

• Sony Xperia 1 IV

• Vivo X80 Pro

• Xiaomi 12s Ultra



Als Gewinner hervorgetan hat sich dabei aber nicht etwa eines der Flaggschiffe, sondern das Mid-range-Gerät Pixel 6a mit dem höchsten ELO-Rating über alle drei getesteten Fotokategorien hinweg. Knapp dahinter auf dem zweiten Platz findet sich das zweite Google-Gerät, das Pixel 7 Pro, vor dem



Die gesamte Rangliste kann in untenstehender Bildergalerie durchgeklickt werden. Marques Brownlee, seines Zeichens Youtuber mit Spezialisierung auf Tech-Videos und satten 16,4 Millionen Abonnenten, hat einen grossangelegten Test durchgeführt, um herauszufinden, wer 2022 das Smartphone mit der besten Kamera auf den Markt gebracht hat. Dazu hat Marques Brownlee 16 Smartphones nominiert und mit diesen Geräten jeweils ein identisches Foto bei unterschiedlichen Bedingungen gemacht – ein Standard-Foto bei Tageslicht, ein Foto bei schwierigen Lichtverhältnissen und ein Foto im Portrait-Modus. Diese Fotos wurden dann der Community zur Abstimmung vorgelegt, wobei der Youtuber auf einen ELO-Rating-Algorithmus zurückgegriffen hat, der oft in Videogames für Ranglisten verwendet wird – das Konzept wird im Video (siehe unten) erklärt.Spannender aber sind die Endresultate, die 600'000 Nutzer mittels über 21 Millionen Stimmen bestimmt haben – wobei zum Teil bis zu 35'000 Stimmen pro Minute abgegeben wurden. Zum Test angetreten sind folgende Geräte – von bekannten Flaggschiffen bis hin zu (relativ) preisgünstigen Exoten:• Asus Zenphone 9• Galaxy S22 Ultra• Huawei Mate 50 Pro• iPhone 14 Pro• iPhone SE• Moto Edge 2022• Nothing Phone 1• Oneplus 10 Pro• Oppo Find X5• Pixel 6a• Pixel 7 Pro• Realme 10 Pro+• ROG Phone 6• Sony Xperia 1 IV• Vivo X80 Pro• Xiaomi 12s UltraAls Gewinner hervorgetan hat sich dabei aber nicht etwa eines der Flaggschiffe, sondern das Mid-range-Gerät Pixel 6a mit dem höchsten ELO-Rating über alle drei getesteten Fotokategorien hinweg. Knapp dahinter auf dem zweiten Platz findet sich das zweite Google-Gerät, das Pixel 7 Pro, vor dem Asus Zenfone 9. Auf Rang vier geschafft hat es das Oppo Find X5 Pro, bevor auf Rang fünf das Samsung Galaxy S22 Ultra zu finden ist. Auf Rang sechs liegt das Realme 10 Pro+, noch vor dem iPhone 14 Pro auf Rang sieben und dem Huawei Mate 50 Pro auf dem achten Rang. Am Schluss der Rangliste finden sich derweil die Geräte Sony Xperia 1 IV sowie Moto Edge 2022.Die gesamte Rangliste kann in untenstehender Bildergalerie durchgeklickt werden.