Kameraprobleme auch beim Galaxy S23

(Quelle: Samsung)

13. März 2023 - Bei einigen Samsung-Smartphones vom Typ Galaxy S23 und S23+ genügt die Linse der Hauptkamera offenbar nicht den hohen Versprechungen: Es kommt zu unscharfen und verzerrten Bildbereichen.

In verschiedenen Online-Foren, darunter Reddit , beklagen sich nicht wenige Besitzer eines Samsung Galaxy S23 oder S23+ über mangelnde Bildqualität bei Fotos: Bestimmte Stellen im Bild seien unscharf, und zwar stets die gleichen, und es kommen zu bananenartigen Verzerrungen, was einige User auf eine starke, asymmetrischen Feldkrümmung zurückführen. Mit anderen Worten: Es liegt wohl an der Linse. Der unscharfe Bereich äussert sich oft als Halbkreis um die Bildmitte. Betroffen ist laut den Forumseinträgen einzig die Hauptkamera mit 50-MP-Auflösung.Ein Softwareproblem schliessen die Foristen aus. Sie nehmen an, dass die Linse der Hauptkamera fehlerhaft sei. Einige vermuten, dies sei nur bei in Vietnam gefertigten Geräten der Fall, andere haben das Problem auch bei einem S23 aus Südkorea festgestellt. Und das S23 Ultra scheint nicht unter mangelhaften Linsen zu leiden. Auf jeden Fall dürfte eines klar sein: Ein Software-Update wird keine Abhilfe bringen. Wer eine fehlerhafte Linse hat, muss das Gerät austauschen lassen. (ubi)