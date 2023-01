Offizielle Bilder vom Galaxy S23 geleakt

(Quelle: Winfuture)

13. Januar 2023 - Rund zwei Wochen vor der offiziellen Vorstellung sind jetzt offizielle Bilder von Samsungs neuem Smartphone Galaxy S23 aufgetaucht. Was hingegen die Spezifikationen anbelangt, ist noch kaum etwas bekannt.

Unmittelbar vor dem offiziellen Launch von Samsungs Smartphone Galaxy S23 sind jetzt offizielle Bilder von Samsung geleakt. Wie die von "Winfuture" veröffentlichten Bilder zeigen, ist das S23 in den Farben Schwarz (Phantom black), Grün (Botanic green), Lila (Mystic lilac) sowie Weiss (Cotton flower) verfügbar.Das neue Samsung-Smartphone präsentiert sich weiter in einem Metallrahmen, der dieselbe Farbe trägt wie die Gehäuserückseite. Welches Material dabei zum Einsatz kommt, ist offen. "Winfuture" vermutet, es handle sich allenfalls um eine hochwertige Aluminiumvariante. Wie weiter der Querschnitt zeigt, ragen die einzelnen Kameras jeweils einzeln leicht aus dem Gehäuse. Die Frontkamera wird derweil am oberen Bildschirmrand verbaut.Über die Spezifikationen ist nach wie vor so gut wie gar nichts bekannt. Einig scheinen sich die Beobachter lediglich darin zu sein, dass das gesamte S23-Line-up mit Qualcomms neuem Snapdragon-8-Gen-2-Prozessor ausgestattet sein wird. Samsung will das Galasy S23 in rund zwei Wochen am 1. Februar vorstellen. Vorbestellungen werden bereits heute entgegengenommen. (rd)