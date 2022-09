So sieht die neue Galaxy-Generation S23 aus

(Quelle: Twitter/@Onleaks)

28. September 2022 - Im Netz sind erste Renders des im Frühjahr 2023 erwarteten Samsung Galaxy S23 aufgetaucht. Am Design hat sich nicht allzu viel verändert, Samsung scheint auf bewährte Grössen zu setzen.

Die neue Generation der Galaxy-Smartphones (S23) von Samsung wird im ersten Quartal 2023 erwartet. Nun sind erste Renders des Designs aufgetaucht. Wie schon im vergangenen Jahr stammen die Bilder vom bekannten Leaker @Onleaks auf Twitter via "Digit.in") und schon im vergangenen Jahr war der Leaker mit seinen Renders sehr nahe am finalen Design der Galaxy-Reihe von 2022.Offenbar soll beim Galaxy S23 ein 6,1-Zoll-Screen verbaut werden, weitere technische Spezifikationen sind sonst noch nicht bekannt, es gibt lediglich Vermutungen. Mit den Aussenmassen von 146,3 x 70,8 x 7,6 Millimetern soll es minimal grösser sein als der Vorgänger Galaxy S22 , ansonsten lehnt sich das Design mit dem Triple-Kamera-Array stark an das des Vorgängers an. In der Front ist die Kamera, bei der eine 12-MP-Linse vermutet wird, hinter einen Punch Hole im Screen platziert. Beim Chip wird mit einem Snapdragon 8 Gen 2 SoC gerechnet, der Akku soll etwa 5 Prozent mehr Leistung haben als beim S22. (win)