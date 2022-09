Galaxy Tab Active4 Pro kommt in die Schweiz

(Quelle: Samsung)

23. September 2022 - Samsungs jüngstes Galaxy-Tablet wird als besonders robust und widerstandsfähig angepriesen und ist per sofort ab 659 Franken auch im Schweizer Handel verfügbar.

Samsungs jüngstes Tablet der Galaxy-Tab-Familie mit der Modellkennung Active4 Pro ist per sofort auch im Schweizer Handel erhältlich. Das Tablet zeichnet sich insbesondere durch sein robustes und widerstandsfähiges Gehäuse aus. Es übersteht Stürze aus bis zu einem Meter Höhe, mit der mitgelieferten Schutzhülle sogar aus 1,2 Meter. Dazu ist das Gerät nach IP68 gegen Staub und Wasser resistent.



Das 674 Gramm schwere Gerät verfügt über ein 10,1-Zoll-Display, das 1920 x 1200 Pixel darstellt. Für die Rechenleistung sorgt Qualcomms Octa-Core-Chipset Snapdrageon 778G. An Speicher stehen 6 GB RAM sowie 128 GB Anwenderspeicher zur Verfügung, der sich via Micro-SD-Karten auf bis zu 1 TB erweitern lässt. Das Android-12-basierte Geräte verfügt weiter über eine 13-Megapixel-Kamera sowie über eine 8-MP-Selfie-Kamera. Ebenfalls an Bord ist Wifi 6, Bluetooth 5.2 sowie ein USB Type-C-Port.



Das Active4 Pro geht zum Preis von 659 Franken über den Tisch, für die 5G-Version werden 779 Franken verlangt. (rd)