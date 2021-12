Samsung stellt Galaxy Tab A8 vor

(Quelle: Samsung)

21. Dezember 2021 - Samsung hat sein Tablet-Portfolio um das Modell Galaxy Tab A8 ergänzt. Das 10,5-Zoll-Gerät wird ab 229 Franken in den Handel kommen.

Samsung hat das Galaxy Tab A8 vorgestellt, ein 10,5-Zoll-Tablet, dessen Display mit 1920 x 1200 Pixeln im 16:10-Fromat auflöst. Das Tablet, auf dem Android 11 läuft, ist gerade einmal 6,9 Millimeter dick und 508 Gramm schwer, verfügt aber trotzdem über einen leistungsstarken Akku mit 7040 mAh, der mit bis zu 15 W geladen werden kann. Nebst einem Octa-Core-Prozessor mit 2 GHz und 3 GB RAM bietet das Tablet 32 GB internen Speicher und die Möglichkeit, diesen Speicher via MicroSD auf 1 TB aufzurüsten. Ausserdem gibt es das Tablet sowohl als WiFi- als auch als LTE-Version. An Anschlüssen bietet das Galaxy Tab A8 nebst USB Type C auch einen 3,5-Millimeter-Kopfhörer-Port, zudem unterstützen die vier integrierten Lautsprecher Dolby Atmos. Die Kamera auf der Rückseite löst mit 8, die Frontkamera mit 5 Megapixeln auf. Ausserdem unterstützt das Tablet die Sicherheitsplattform Samsung Knox.Verkauft wird das Galaxy Tab A8 ab dem 31 Dezember in drei Farben (Dark Gray, Silver oder Pink Gray) für 229 Franken als WiFi-Variante respektive für 279 Franken in der LTE-Version. (mw)