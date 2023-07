Samsung stellt Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab 9 und Galaxy Watch 6 vor

(Quelle: Samsung)

26. Juli 2023 - Samsung hat im Rahmen eines Unpacked-Events gleich eine ganze Reihe neuer Geräte präsentiert. Mit dabei sind die zwei neuen Foldables Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Flip 5, die Galaxy Watch 6-Serie sowie das neue Galaxy Tab 9.

Liegen die Neuerungen der Z Fold 5 vor allem im Detail, sind sie beim Z Flip 5 augenscheinlicher. Während die Diagonale des Innendisplays weiterhin 6,7 misst, bringt es das Aussendisplay statt auf 1,9 mittlerweile auf 3,4 Zoll. Das ermöglicht es, deutlich mehr Funktionen zu nutzen, ohne das Smartphone öffnen zu müssen.Im Inneren des Z Fold 5 arbeitet ebenfalls der Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy. Andere Spezifikationen wie der Arbeitsspeicher (8 GB) liegen hingegen unter denen des Flaggschiff-Modells. Ein erschwingliches Einstiegsgerät ist das Z Fold 5 damit aber noch nicht. Für die günstigste Variante mit 256 GB Speicher gibt Samsung einen immer noch stolzen UVP von 1149 Franken an.Ergänzt werden die beiden neuen Foldables durch die Galaxy Watch 6, die in zwei Varianten zur Verfügung steht. Einmal als reguläre Galaxy Watch und einmal als teurere Galaxy Watch 6 Classic. Letztere setzt auf ein massiveres Gehäuse, das statt aus Aluminium aus Edelstahl besteht und über einen rotierenden Rand verfügt. Zusätzlich kommt die neue Smartwatch-Generation mit einem 20 Prozent grösseren und höher auflösenden Display. Zudem hat Samsung auch den Akku je nach Modell auf 425 beziehungsweise 300 mAh aufgestockt. Das soll für bis zu 40 Stunden Betrieb reichen, sofern das Display ausgeschaltet bleibt.Die Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic stehen jeweils in vier verschiedenen Versionen zur Verfügung: einer kleinen und einer grossen Variante, die jeweils mit Bluetooth oder aber mit LTE erhältlich sind. Die Preise für die Watch beginnen für das kleine Modell bei 319 Franken, jene für die Classic-Variante bei 419 Franken.Last but not least hat Samsung mit dem Galaxy Tab S9 eine neue Tablet-Generation bestehend aus den drei Modellen Tab S9, Tab S9+ und Tab S9 Ultra im Gepäck. Auch hier kommt der Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy-Prozessor zum Einsatz. Die drei Modelle unterscheiden sich wiederum durch ihre Display-Grösse von 11, 12,4 und 14,6 Zoll sowie ihren Akku, dessen Grösse bei 8400, 10'090 (Tab S9+) oder 11'200 mAh (Tab S9 Ultra) liegt. Zudem sind die neuen Tablets mit verschiedenen RAM- und Speicherkonfigurationen verfügbar, die zwischen 8 und 16 GB (RAM) und 128 GB sowie 1 TB (interner Speicher) liegen. Die Preise für das kleinste Modell Galaxy Tab S9 beginnen bei 829 Franken, das Galaxy Tab S9+ startet bei 1029 Franken und die Ultra-Version ist ab 1229 Franken im Handel erhältlich.Alle neu vorgestellten Samsung-Geräte können laut dem Hersteller ab sofort bestellt werden. (sta)