Dancing Wall für mobile Zusammenarbeit

(Quelle: Vitra)

5. Juni 2023 - Mit der Dancing Wall "Mobile Collaboration" präsentieren Vitra, Samsung, Logitech und Barco ein integriertes Konferenzsystem für hybride Meetings und Workshops mit aller erforderlichen Technik in einem eleganten Möbel.

Hybride Arbeitsmodelle verlangen nach einer Büroumgebung, die auch Mitarbeitende im Homeoffice einschliesst. Zu diesem Zweck haben sich Hersteller verschiedener Branchen zusammengetan und die Dancing Wall "Mobile Collaboration" entwickelt. Beteiligt am Projekt sind der Möbelhersteller Vitra und die ICT- und AV-orientierten Anbieter Logitech Samsung und Barco. Zum Namen: Die Dancing Wall gibt es auch ohne integrierte Technik, sie wurde von Stephan Hürlemann 2018 designed und wurde ursprünglich als mobile Trennwand konzipiert, mit der sich Räume in flexible Zonen gliedern lassen und die gleichzeitig vertikale und horizontale Arbeitsflächen bereitstellt.

Bei der Dancing Wall "Mobile Collaboration" handelt es sich um integriertes Konferenzsystem für hybride Meetings und Workshops, das ohne vorgängige Installationen und ohne technisches Fachwissen einfach zu bedienen und im Unternehmen flexibel verschiebbar einzusetzen sein soll. Das System kann in offenen Räumlichkeiten, Projektzonen oder sogar der Kantine genutzt werden. Die Technik ist dabei in einem eleganten Metallrahmen und einem stabilen, mit Massivholz verkleideten Sockel integriert.Konkret enthält die Dancing Wall einen 65-Zoll-Touchscreen von Samsung , eine All-in-One-Videobar von Logitech und Clickshare von Barco. In der Schweiz fungiert Eotec mit Standorten in Muttenz und Zürich als Integrationspartner für die Lösung. (ubi)