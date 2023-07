Galaxy Watch 6 kommt mit erweiterter Temperaturmessung

(Quelle: Winfuture)

25. Juli 2023 - Mit dem Temperatursensor der Galaxy Watch und der neuen App Thermo Check können Besitzer der kommenden Galaxy Watch 6 und später auch der Galaxy Watch 5 die Temperatur beliebiger Oberflächen messen.

In Kürze, genauer gesagt im Rahmen eines Unpacked-Events am 26. Juli 2023, wird Samsung neue Foldable-Smartphones und neue Tablets vorstellen. Auch Samsungs Smartwatch Galaxy Watch soll dann in der neuen Generation 6 präsentiert werden, wobei die Hardware derjenigen der fünften Generation zwar ähnelt, aber besser genutzt werden soll, was primär den Temperatursensor betrifft.