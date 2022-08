Leak: Bilder, technische Features und Preise der Samsung Galaxy Watch 5

(Quelle: Winfuture)

8. August 2022 - Drei Modelle soll es geben, der Akku soll bis zu 80 Stunden Laufzeit ermöglichen und die Preise starten bei 299 Euro – dies sind einige der Infos, die im Vorfeld der offiziellen Vorstellung von Samsungs neuen Galaxy-Watch-5-Modelle durchgesickert sind. Zudem sollen Bilder die Ausführungen zeigen.

Neben den Preisen für die neuen faltbaren Smartphones aus dem Hause Samsung ("Swiss IT Magazine" berichtete ) scheinen auch technische Details, Bilder und die unverbindliche Preisempfehlungen der neuen Watch-Generation geleakt worden zu sein. Schenkt man einem Bericht von "Winfuture" Glauben, so dürfen sich die Kunden auf drei verschiedene Modelle freuen: die Galaxy Watch 5 in den Grössen 40 Millimeter ( 28,7 g) und 44 Millimeter (33,5 g) mit einer Dicke von 9,8 Millimetern sowie die Galaxy Watch 5 Pro mit einem Durchmesser von 45 Millimetern (46,5 g) und einer Dicke von 10,5 Millimetern.Das Display der smarten Uhr soll beim kleinsten Modell 1,19 Zoll messen und mit 396 x 396 Pixeln auflösen, während bei den beiden grösseren Modellen jeweils ein 1,36-Zoll-Display mit einer Auflösung von 450 x 450 Pixeln verbaut werden soll. Akkuseitig können die Kunden dem Bericht zufolge bei den Standausführungen von einer Leistung von 284 beziehungsweise 410 mAh ausgehen. Diese reiche jeweils für eine Laufzeit von 50 Stunden. Mit dem 590-mhA-Akku der Pro-Version soll die Batterie 80 Stunden laufen.Unter dem Dsiplay soll ein Samsung Exynos W920 Dualcore Prozessor arbeiten, der je nach Ausführung mit bis zu 16 GB internem Flash-Speicher kombiniert wird. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt ein neuer Sensor auf der Rückseite der smarten Uhren. Bislang ist aber noch unklar, welcher Funktion dieser dient. Die Preise sollen in Deutschland bei 299 Euro beziehungsweise 329 Euro starten. Dafür erhalten die Abnehmer eine Smartwatch mit Bluetooth-Unterstützung. Die High-end-Ausführung schlage mit mindestens 469 Euro zu Buche. Für LTE- und damit auch eSIM-Unterstützung werden bei allen Geräten wohl nochmals zwischen 40 und 50 Euro fällig. Wie sich die Preise in der Schweiz gestalten, ist derzeit noch unklar. (af)