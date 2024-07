Samsung stellt Galaxy Ring offiziell vor

Nun ist die Katze aus dem Sack: Auf seinem Unpacked Event am 10. Juli hat Samsung offiziell den Galaxy Ring vorgestellt. Dieser kommt in neun verschiedenen Grössen und bringt je nachdem 2,3 bis 3 Gramm auf die Waage. Kunden sollen beim Kauf (zumindest direkt über Samsung) zunächst ein Probierset mit Dummys in allen Grössen erhalten. Nachdem der Ring mindestens 24 Stunden komfortabel getragen wurde, folgt das tatsächliche Device. Und auch der Akku variiert zwischen 18 (Grössen 9 bis 11) und 23,5 mAh (Grössen 12 und 13). Das Charging Case liefert nochmal 361 mAh. Gebündelt soll das für einen Betrieb von bis zu sieben Tagen reichen. Zudem besteht die Oberfläche des Rings aus Titan in den Farben Schwarz, Silber und Gold, was entsprechende Langlebigkeit verspricht.Nun aber zu den Funktionen: Der Galaxy Ring ist ein Fitness-Tracker im Miniformat, der je über einen Beschleunigungs-, einen PPG- und einen Temperatur-Sensor verfügt. Auf dieser Hardwarebasis ermöglicht das kleine Gadget beispielsweise eine Schlafanalyse unter anderem mit Herz- und Atemfrequenz sowie einer Schnarchanalyse. Aber auch die Überwachung des Menstruationszyklus soll über die Hauttemperatur möglich sein. Hinzu kommen Herzfrequenzmessung, Stressmonitoring sowie das Erfassen anderer Vitalparameter. Gesammelt werden diese Daten in Samsungs Health-App, um sie KI-gestützt auszuwerten.