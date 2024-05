Galaxy Ring: Leaker nennt Preis und spricht von Abo

Laut dem Leaker Yogesh Prar wird Samsungs Galaxy Ring in den USA zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten. Dies berichtet "Android Authority" unter Berufung auf einen X-Post und ein Gespräch mit Brar. Damit würde der smarte Ring preislich in der Gegend vergleichbarer Produkte wie des Oura Ring 3 liegen. Samsung selbst hat bisher weder zum Preis noch zum Verfügbarkeitsdatum des Galaxy Ring Details verlauten lassen. Das Wearable wurde am Mobile World Congress Ende Februar 2024 offiziell angekündigt. Näheres soll an einem Unpacked-Event am 10. Juli bekanntgegeben werden.Yogesh Brar mutmasst laut dem Bericht ferner, der Galaxy Ring könnte mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden sein, das unter zehn US-Dollar pro Monat kosten soll. Dies entspräche dem Geschäftsmodell von Oura, das für die Nutzung seines Ring 3 einen Abopreis von knapp 72 Dollar pro Jahr verlangt. Auch Hon Pak, Vice President und Head of Digital Health Team bei Samsung , hat in einem Interiew mit CNBC geäussert, man erwäge ein Abo-Modell für die Samsung Health App. Auf der anderen Seite lässt sich die App bisher mit der Galaxy Watch gratis nutzen. (ubi)