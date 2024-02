MWC: Samsung verrät ein bisschen mehr zum Galaxy Ring

Anlässlich der Vorstellung des Smartphones Galaxy S24 hat Samsung am Schluss der Veranstaltung kurz ein geplantes Wearable namens Galaxy Ring in Form eines Fingerrings erwähnt, ohne aber auf irgendwelche Details einzugehen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt haben ausgewählte Medienvertreter am MWC zufolge diversen Medienberichten einen Blick auf den Galaxy Ring erhalten. Das Wearable soll demnach auf Basis verschiedener integrierter Sensoren Fitness- und Gesundheitsfunktionen bieten und in fünf Grössen von S bis XL sowie wahlweise in Platinsilber, Gold oder Keramikschwarz erhältlich werden. Der eingebaute Akku, je nach Ringgrösse mit unterschiedlicher Kapazität zwischen 14,5 und 21,5 mAh, soll laut Samsung für einige Tage reichen.Samsung selbst erwähnt das Wearable in einem Blogpost , der die Vision des Unternehmens für eine intelligente Gesundheitsplattform schildert. Die Zukunft der Wellness steckt demnach am Finger: "Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir noch in diesem Jahr Samsung Galaxy Ring einführen werden, der Samsungs gesammelte Innovationen auf die kleinste Form für bequemes 24/7-Tragen bringt." Technische Details oder Preisvorstellungen nennt auch der Blogpost nicht. (ubi)