Samsung will künftig ebenfalls kostenpflichtige KI-Abos anbieten

Samsung neues Flaggschiff Galaxy S24 zeigt bereits, welche zentrale Rolle KI-Funktionen künftig für die Geräte des südkoreanischen Herstellers spielen werden. Und aktuell sind diese noch gänzlich kostenfrei nutzbar – doch das könnte sich ändern. Samsung hatte zuvor angekündigt, dass Galaxy AI bis 2025 ohne weitere Kosten zum Einsatz kommt. Mobilfunk-Chef T.M. Roh äusserte sich jetzt gegenüber "ET Telecom" ( via "Android Authority") wiederum dazu, was anschliessend folgen könnte: kostenpflichtige Abonnements."Unsere Analyse hat ergeben, dass es verschiedene Bedürfnisse für mobile KI gibt. So wird es Verbraucher geben, die mit der kostenlosen Nutzung der KI-Funktionen zufrieden sind. Andererseits könnte es auch Kunden geben, die sich noch leistungsfähigere KI-Funktionen wünschen und dafür sogar bezahlen. Bei der künftigen Entscheidungsfindung werden wir also all diese Faktoren berücksichtigen", so Roh.