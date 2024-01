Lösung für Display-Probleme bei Samsung Galaxy S24 Ultra in Sicht

Bei Samsungs neuem Smartphone-Flaggschiff – dem Galaxy S24 Ultra, das unlängst Mitte Januar vorgestellt wurde – gibt’s laut ersten Berichten offenbar Probleme mit dem Display. Laut mehreren Forum-Beiträgen auf Reddit und in den User-Foren sollen die Farben ausgewaschen daherkommen. Einige Nutzer ziehen dabei den direkten Vergleich zu den Vorgängermodellen, bei denen die Farben im Vergleich zum neuen Modell deutlich besser dargestellt werden. Die Versuche, die Probleme in den Farbeinstellungen zu beheben, scheiterten bisher.Online wurde gemutmasst, dass es sich gar um einen Hardware-Fehler handeln könnte. Laut einem Post auf Reddit soll es sich anscheinend aber um ein Software-seitiges Problem handeln: Ein Nutzer hat laut eigener Aussage Kontakt mit dem Samsung-Support aufgenommen, woraufhin ihm versichert wurde, dass ein Update in Arbeit sei und bald ausgerollt werden soll. (win)