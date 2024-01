Samsung stellt Galaxy-S24-Serie mit integrierten KI-Funktionen vor

Samsung hat seine Flaggschiff-Serie Galaxy S24 vorgestellt, die aus den Geräten S24 Ultra, S24+ und S24 besteht. Als grosse Neuerung der Serie preist Samsung heuer integrierte KI-Funktionalität an, die bei einer Reihe von Tasks und Anwendungen zum Einsatz kommt und unter dem Namen Galaxy AI läuft. Spannend ist beispielsweise die Funktion Live Translate, die in der Lage ist, Anrufe in unterschiedlichen Sprachen in Echtzeit in gesprochenen Text oder alternativ auch als Textausgabe zu übersetzen. Zum Launch stehen laut Samsung 15 Sprachpakete bereit – darunter auch Deutsch. Hier wird sicher spannend sein, wie die Funktion in Tests abschneidet, Samsung hat aber anlässlich der Präsentation der neuen S24-Familie in Zürich versichert, dass Live Translate durchaus angenehme und flüssige Gespräche zulassen soll, auch wenn es natürlich zu einer leichten zeitlichen Verzögerung käme. Die verschiedenen Sprachen müssen zuvor übrigens als Sprachpakete aufs Endgerät geladen werden, was dann aber den Vorteil hat, dass sich nicht nur Anrufe übersetzen lassen, sondern dass das Gerät dank entsprechender Funktion auch als Dolmetscher vor Ort dienen kann. Eine weitere AI-Funktion ist im Diktiergerät verbaut, das in der Lage sein soll, direkt ein Transkript einer Sprachaufnahme zu erstellen. Ebenfalls findet sich AI in der Notizen-App, die in der Lage ist, gemachte Notizen automatisch zusammenzufassen und zu formatieren, oder in den Nachrichten-Apps, wo Chat Assist bei der Kommunikation helfen soll, auch gleich den richtigen Ton zu treffen.Eine weitere spannende AI-Funktion führt Samsung zusammen mit Google ein, nämlich Circle to Search. Das Ganze funktioniert so, dass man seine Kamera auf ein Objekt halten kann, um dann mittels langem Drücken auf die Home-Taste die KI-Funktion aufzurufen. In diesem Modus kann man das besagte Objekt auf dem Display umkreisen, worauf automatisch eine Google-Suche zu diesem Objekt gestartet wird. Das funktioniert aber nicht nur aus der Kamera-App heraus, sondern beispielsweise auch mit einem Screenshot respektive letztlich mit allem, was auf dem Screen des Smartphones angezeigt wird – ausgenommen von Personenbildern. Man kann also keine Person auf der Strasse aufnehmen und sie dann googeln. Ein kurzer Hands-on-Test bei der S24-Präsentation hat gezeigt, dass Circle to Search wirklich ganz hervorragend funktioniert. Eine Reihe von Produktbildern, die mit der Handykamera ins Visier genommen und dann mittels AI als Suche in Auftrag gegeben wurden, lieferten passende Google-Ergebnisse.Und natürlich kommt AI bei der Fotografie mit der Galaxy-S24-Serie zum Einsatz. So lassen sich mittels AI auf Knopfdruck Reflektionen aus einem Foto entfernen, oder ein schief aufgenommenes Bild wird geradegerückt und die entstandenen Leerräume werden automatisch aufgefüllt. Auch wenn man Objekte per Fingerzeig aus dem Bild entfernt oder sie anders anordnet, werden die Leerräume automatisch gefüllt – je nach Komplexität des Bildes mehr oder weniger sichtbar. Und bei Videos soll die AI in der Lage sein, zwischen zwei effektiven Frames Zwischenframes zu berechnen, so dass aus jedem Video ein Slow-Motion-Video erstellt werden kann. Ebenfalls verbessert werden sollen ausserdem Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen oder unruhiger Hand. Wie gut die KI-Funktionen effektiv funktionieren, werden Tests zeigen.Und damit zu den Spezifikationen der S24-Familie.