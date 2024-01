Samsung plant sieben Jahre Updates für Galaxy S24

Die nächste Smartphone-Generation von Samsung , die Galaxy-S24-Familie, dürfte in Kürze offiziell vorgestellt werden. Bereits jetzt macht ein neues Gerücht die Runde, das für einmal nicht nur technische Details, sondern auch die Update-Politik zum Thema hat. Demnach will Samsung für die S24-Linie ganze sieben Jahre Updates liefern, wie "Android Headlines" meldet . Dies betrifft mit hoher Wahrscheinlichkeit neben Sicherheitsupdates auch neue Versionen des Betriebssystems. Samsung folgt mit dem Sieben-Jahre-Versprechen ganz offensichtlich Google, das für die Pixel-8-Serie bereits sieben Jahre Updates garantiert.Der Artikel liefert zudem weitere Details, dies auf Basis geleakten Samsung-Promomaterials. So verfügt das Galaxy S24 über "Galaxy AI" – Samsung stellt die KI-Fähigkeiten der neuen Modelle in den Mittelpunkt. Dazu könnte ein Feature gehören, das die KI-gestützte Entfernung, Umpositionierung oder Grössenveränderung von Objekten in Fotos ermöglicht.Die Promobilder bestätigen auch die vermutete Kamera-Ausstattung der S24-Reihe. Das Galaxy S24 bietet demnach rückseitig eine Dreifachzoomkamera mit 10 MP Auflösung, eine 50-MP-Weitwinkelkamera mit Zweifachzoom sowie eine Ultraweitwinkellinse mit 12 MP. Beim S24 Ultra soll die 50-MP-Kamera einen optischen Fünffachzoom und eine zehnfache Zoomstufe mit "optischer Qualität" liefern. Dazu kommt bei diesem Modell eine vierte Kamera mit 200 MP Auflösung und Weitwinkellinse. Vorne bieten beide Modelle eine 12-MP-Selfiekamera. (ubi)