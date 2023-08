Spezifikationen zum Galaxy S24 Ultra durchgesickert

(Quelle: Samsung)

17. August 2023 - Das Samsung Galaxy S24 Ultra soll gemäss Insider-Informationen mit einer 200-MP-Hauptkamera bestückt sein sowie mit einem Gehäuse aus Titan kommen.

Es dauert zwar noch rund fünf Monate, bis Samsung aller Voraussicht nach sein neuestes Flaggschiff Galaxy S24 Ultra vorstellt – trotzdem sind diverse Spezifikationen bereits durch Leaks durchgesickert, auch wenn diese mit Vorsicht zu geniessen sind.Der als zuverlässig geltende Informant Yogesh Brar hat via X (Twitter) eine ganze Reihe an Specs publiziert . Er schreibt, dass das S24 Ultra mit einem Kamera-Setup bestehend aus einer 200-MP-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkellinse, einer 50-MP-Telelinse (3fach-Zoom) sowie einer 10-MP-Periskop-Linse besteht. Die Selfie-Kamera soll mit 12 MP auflösen. Spannend auch der Chipsatz: Hier soll Samsung sowohl den Snapdragon 8 Gen 3 als auch den hauseigenen Exynos 2400 (vermutlich in der Version für Europa) verbauen. Der 5000-mAh-Akku soll mit maximal 45 Watt geladen werden können, was eine leise Enttäuschung wäre, liefern andere Hersteller doch eines mehr an Ladeleistung.Ein anderer Leaker, der sich Ice Universe nennt, will ebenfalls Informationen zum S24 Ultra haben und schreibt auf X , der Rahmen des Geräts soll zu Teilen aus Titan bestehen. Ähnliches hört man auch zum kommenden iPhone 15 Pro. Ice Universe will auch bereits das Gewicht des Galaxy S24 Ultra kennen – es soll 233 Gramm wiegen. Und: Das Gehäuse soll etwas breiter werden, dafür weniger hoch und dünner als beim aktuellen Modell (Bild). (mw)