CES 2024: Samsung zeigt in beide Richtungen faltbares Display

Samsungs auf der CES 2024 vorgestelltes In-and-out-Flip-Phone lässt sich nicht nur, wie von anderen Flip-Geräten bekannt, um 180 Grad zu- und aufklappen, sondern um ganze 360 Grad. Sprich: Das Smartphone-Konzept benötigt keinen weiteren, an der Aussenseite angebrachten Bildschirm. Stattdessen lässt sich das Gerät komplett aufklappen und so auch im gefalteten Modus bedienen. Somit ist laut Samsung künftig ein schlankeres, dünneres Design für entsprechende Geräte möglich, das auch Käufer ansprechen soll, die bisher aufgrund der Masse eher auf den herkömmlichen Smartphone-Formfaktor gesetzt haben.Zudem untermauert der südkoreanische Hersteller die Widerstandsfähigkeit der Falt-Displays. Diese mussten vorab einiges einstecken. So hat Samsung die Panels laut eigenen Angaben in extremen Temperaturen von minus 20 Grad bis plus 60 Grad Celsius gefaltet. Darüber hinaus wurden sie mit Basketbällen beworfen, mit Sand abgerieben und in Wasser getaucht. Das soll nicht zuletzt das Vertrauen der Nutzer in die ehemals noch recht fragile Technologie stärken.