Samsungs Galaxy Unpacked-Event findet am 17. Januar 2024 statt

"Ein revolutionäres mobiles Erlebnis wartet auf dich." So kündigt Samsung Electronics in einer Mitteilung die Präsentation seiner neuen Flaggschiff-Smartphones an. Im kurzen Teaser-Video auf dem hauseigenen Youtube-Kanal heisst es: "Galaxy AI is coming". Damit schrauben die Südkoreaner die Erwartungen an das kommende Galaxy S24 und seine Künstliche-Intelligenz-Funktionen stark in die Höhe.Welche Funktionen das neue Galaxy-Flaggschiff an Bord haben könnte, ist erst vor kurzem in einem Leak möglicherweise durchgesickert. Darunter dürften etwa eine Funktion ähnlich des Magic Editors des Google Pixel 8 sein, wie "9to5google.com" berichtet (engl.) . Oder der "Nightography Zoom", eine Funktion, mit der man in Fotos hereinzoomen können soll, welche bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden. Des Weiteren ist von einem "Live-Übersetzer" die Rede, bei dem für die Übersetzung von Anrufen Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen soll. Sollte dies zutreffen, ist es fraglich, ob diese Funktion nach Europa kommt, denn hier könnten die strengeren Datenschutzrichtlinien Samsung einen Strich durch die Rechnung machen.Am 17. Januar 2024 wird Samsung Electronics den Galaxy Unpacked Event in San Jose durchführen. Die Veranstaltung wird ab 19.00 Uhr CET live auf Samsung.com , oder Samsungs Youtube-Kanal übertragen. (cma)