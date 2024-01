CES 2024: Lenovo stellt Thinkbook-Laptops und Thinkcentre-neo-Desktops mit AI vor

Am Dienstag hat Lenovo auf der Tech-Messe CES neue Thinkbook-Produkte, Thinkcentre-Desktops sowie Zubehör für den KMU-Markt vorgestellt.Das neueist eine flexible Hybridlösung mit einem Laptop-Basissystem und einem Tablet. Die beiden Geräte können sowohl unabhängig voneinander als auch zusammen arbeiten. Dadurch soll ein Hybrid-Erlebnis zwischen Windows- und Android-Systemen ermöglicht werden, so Lenovo in einer Mitteilung. Ist das Tablet angeschlossen, blickt man in ein 14-Zoll-OLED-Display mit 2,8K-Auflösung. Das Tablet mit Tastatur (Hybrid Station) fungiert als Tastatur und ClickPad und ist fürs leichte Arbeiten oder fürs Spielen mit dem Android-Ökosystem geeignet. Mit dem optionalen Lenovo Tab Pen Plus lassen sich Notizen erstellen.Preise und Verfügbarkeit vom Thinkbook Plus Gen 5 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Wer eine lange Akkulaufzeit schätzt: Dasist ein leistungsstarkes Intel-Evo-Edition-Notebook und soll eine "fantastische" Akkulaufzeit haben. Es ist der erste klimaneutrale Laptop des Unternehmens für KMUs. Das Thinkbook 13x Gen 4 wird voraussichtlich ab Ende März 2024 ab Fr. 1199.- (UVP) erhältlich sein.Ausserdem stellte Lenovo mit dem ThinkBook 14 i Gen 6+2 ein Notebook mit 14,5-Zoll-3K-Display vor. Zudem verfügt es über einen TGX-Anschluss, der das neue ThinkBook Graphics Extension (TGX)-Dok unterstützt. Das Lenovo ThinkBook 14 i Gen 6+ wird voraussichtlich ab Ende April 2024 zu einem Preis ab Fr. 899.- verfügbar sein. Des Weiteren wurde ein aktualisiertes Thinkbook 16p Gen 5 vorgestellt, das jetzt mit Unterstützung für das neue Magic Bay Studio kommt (s. unten). Das Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 wird voraussichtlich ab Anfang Mai 2024 erhältlich sein, die Preise werden kurz vor der allgemeinen Verfügbarkeit feststehen.Das Lenovo Magic Bay Studio bietet eine 4K-Kameratechnologie, welche durch Künstliche Intelligenz (KI) verbessert wurde. Die KI-gesteuerte Technologie lege grossen Wert auf Klarheit, Schärfe und Farbgenauigkeit, so Lenovo . Dank synchronisierter Audiofunktionen soll die Audioqualität sehr gut sein, besonders in Kombination mit Thinkbook-Notebooks. Preise und Verfügbarkeiten vom Lenovo Magic Bay Studio werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben