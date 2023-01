CES: Lenovo-Notepad soll gleich zwei Bildschirme erhalten

(Quelle: Lenovo)

10. Januar 2023 - Anlässlich der CES 2023 hat Lenovo das Yoga Book 9i vorgestellt. Dieses soll gleich zwei Bildschirme und damit volle Produktivität bieten.





Das neueste Notebook aus dem Hause Lenovo soll gleich zwei Screens erhalten: An der CES 2023 hat Lenovo das Yoga Book 9i mit zwei 13,3-Zoll Bildschirmen vorgestellt. Diese lassen sich um 360 Grad drehen, bieten eine Auflösung von 2,8K und liefern eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Das 1,38 Kilogramm schwere Gerät mit den Massen 299,1 x 203,9 x 15,95 Millimeter soll damit die Flexibilität eines Notebooks und die Produktivität eines Multi-Screens-Arbeitsplatzes vereinen. So lassen sich gleichzeitig Videos schauen und Notizen machen oder zwei Dokumente auf einen Schlag betrachten und bearbeiten.

Das untere Display soll zudem über haptisches Feedback verfügen, womit Tastatur und Trackpad nachgeahmt werden können. In den vollen Genuss der beiden Displays kommt man allerdings nur mit dem mitgelieferten Zubehör. Eine externe Tastatur kann magnetisch befestigt werden, so dass beide Bildschirme und damit die vollen 27 Zoll fürs Arbeiten zur Verfügung stehen. Zudem kann das Notebook auf einen Ständer gestellt und auch per Stift bedient werden.



Das Yoga Book 9i wird voraussichtlich im Juni erscheinen und bei einem Preis von 2100 Franken starten. (rf)