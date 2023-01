CES: Lenovo präsentiert das Thinkphone

(Quelle: Lenovo)

6. Januar 2023 - Mit dem Lenovo Thinkphone by Motorola hat der chinesische Hersteller an der CES ein erstes Smartphone vorgestellt, das für Business-Anwender konzipiert wurde und eng mit den Thinkpad-Geräten integriert ist.

Lenovo hat die Consumer Electronics Show zum Anlass genommen, um mit dem Thinkphone das erste in Kooperation mit Motorola produzierte Smartphone vorzustellen. Das Android-13-basierte Thinkphone wird als Business-Gerät positioniert und ist nach IP568 gegen Staub und Wasser geschützt und soll auch Stürze aus einer Höhe von 1,25 Metern überstehen.Das Smartphone verfügt über ein 6,6 Zoll grosses OLED-Display, das Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz unterstützt. Für die Rechenpower sorgt ein Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. Weiter ist das Thinkphone mit drei Kameras ausgestattet. Neben einer 50-Megapixel-Hauptkamera finden sich auch eine 13-MP-Ultraweitwinkel- sowie eine 32-MP-Frontkamera. Der Akku soll mit seinen 5000 mAh laut Hersteller eine Akkulaufzeit von über 36 Stunden unterstützen. Was die Connectivity anbelangt, verrsteht sich das neue Lenovo-Smartphone mit 5G und Wi-Fi 6E.Zum Thinkphone stellt Lenovo ein Paket von Sicherheits- und Supportfunktionen zur Verfügung, wozu auch die Sicherheitsplattform Thinkshield zählt. Hinzu kommt die neue Think-2-Think-Konnektivität, die Business-Anwendern eine nahtlose Geräteintegration zwischen Thinkphone und Thinkpad ermöglichen soll. So erkennen sich Telefon und PC, wenn Sie in der Nähe sind und verbinden sich über WLAN. Weiter findet sich eine einheitliche Zwischenablage und Dateien lassen sich via Drag & Drop zwischen PC und Thinkphone kopieren und verschieben. Weiter lassen sich die Smartphone-Kameras für Videocalls auf dem PC nutzen und jede Android-App lässt sich ohne weiteres via App Streaming auf dem PC öffnen.Das Lenovo Thinkphone by Motorola soll in den kommenden Monaten in den Handel kommen. Wie sich die Preise gestalten, hat Lenovo derzeit noch nicht verraten. (rd)