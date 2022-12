Lenovo präsentiert Thinkpad X1 und Lenovo Go Desk Station

(Quelle: Lenovo)

Im April 2023 will Lenovo die neuen Notebook-Modelle Thinkpad X1 Carbon Gen 11 (Bild) und Thinkpad X1 Yoga Gen 8 auf den Markt bringen. Dazu kommt eine Desk Station als Kombination von Hub, Webcam, Tischlampe und Qi-Ladepad.Bereits vor der Messe CES, die im Januar 2023 stattfindet, stellt Lenovo seine neuesten Notebook-Modelle der Thinkpad-X1-Reihe vor, dazu eine Desk-Station mit integrierter Webcam und Tischleuchte sowie eine Reihe neuer Bildschirme.Das Thinkpad X1 stehe für 30 Jahre Innovation, hält Lenovo fest, und setze Massstäbe punkto Langlebigkeit, Produktivität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Erhältlich sind die Varianten Thinkpad X1 Carbon Gen 11 und Thinkpad X1 Yoga Gen 8. Beide enthalten rezyklierte Materialien. So besteht das Thinkpad X1 Carbon Gen 11 in der Handballenauflage zu 90 Prozent aus Recycling-Aluminium, in der unteren Abdeckung zu 55 Prozent. Und die neuen Modelle enthalten in ausgewählten Komponenten PCC-Kunststoff (Post-Consumer Recycled Content).Technisch basieren die Thinkpads X1 auf Intels Evo-Plattform, sind mit der neuesten Generation der Core-i7-Proessoren ausgestattet und laufen mit Windows 11. Der Arbeitsspeicher lässt sich auf bis zu 64 GB LPDDR5-RAM konfigurieren. Das Thinkpad X1 Carbon Gen 11 ist voraussichtlich ab April 2023 zu Preisen ab 2199 Franken erhältlich, das Thinkpad X1 Yoga Gen 8 kostet ab 2499 Franken und soll ebenfalls im April 2023 auf den Markt kommen.