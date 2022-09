Bildschirm auf der Nase: Lenovo zeigt Glasses T1

(Quelle: Lenovo)

1. September 2022 - Um Medieninhalte von mobilen Geräten im Grossformat anschauen und mit mehr Privatsphäre arbeiten zu können, lanciert Lenovo mit den Glasses T1 einen Bildschirm im Brillenformat.

Lenovo kündigt den Launch der Lenovo Glasses T1 an. Dabei handelt es sich um eine Brille, mit der Inhalte von verschiedenen Geräten abgespielt werden können, ähnlich einer VR-Brille. Im Unterschied zu ihren sehr leistungshungrigen und klobigen VR-Pendants kommt die T1 in Form einer etwas gross geratenen Sonnenbrille daher und soll mit Smartphones, Tablets und Laptops nutzbar sein. Mit einem Adapter kann Sie nicht nur via USB-C, sondern auch über Apples Lightning-Anschluss an iOS-Geräte angeschlossen werden. Im Unterschied zur VR-Brille spielt die T1 aber auch nur den Inhalt ab, der von Quellgerät kommt, ist also primär ein sehr grosser Bildschirm, den man auf der Nase tragen kann.Das soll laut Hersteller verschiedene Vorteile haben: Zum einen ist der grosse Screen, den die Brille durch die Nähe zu den Augen bietet ein willkommenes Upgrade zu den kleinen Screens mobiler Geräte beim Medienkonsum, zweitens bietet der Bildschirm auf dem Nasenbein sehr viel mehr Privatsphäre und damit auch mehr Sicherheit, wenn in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Co-Working Spaces gearbeitet wird.