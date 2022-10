Lenovo stellt die Zukunft der digitalen Welt vor

(Quelle: Lenovo)

19. Oktober 2022 - An der Innovations-Hauskonferenz Tech World hat Lenovo das Publikum mit einen bunten Strauss von Konzepten und Innovationen in den Bereichen Hardware, Software, Services und KI bekanntgemacht.

An seinem globalen Innovations-Event Tech World, das dieses Jahr mit dem 30-Jahre-Jubiläum der Marken Thinkpad und Thinksystem zusammenfällt, hat Lenovo seine Vision für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit über Benutzer, Räume und Geräte hinweg präsentiert. Sie soll sowohl reale Anwendungen als auch das Metaverse abdecken. Des Weiteren hat der Hersteller seine Vision für Null-Netto-Emissionen vorgestellt, wie es in der Mitteilung heisst.Unter anderem gab es an der Tech World Proofs-of-Concept für Smartphones und Notebooks mit rollbaren Bildschirmen (Bild) zu bestaunen. Mit rollbaren Screens sollen grössere Bildschirmflächen bei kleineren Geräten möglich werden: Die Bildschirminhalte passen sich dynamisch an das Gerät an, wenn das rollbare Display in die Basis des Laptops oder Smartphones gerollt wird. Weiter hat Lenovo eine ganze Reihe von Innovationen für die Produktivität gezeigt, darunter die Freestyle App für die universelle Steuerung und Zusammenarbeit zwischen einem Tablet und einem PC, die Ready For Platform für Mototolas Edge-Smartphones, die die Smartphone-Funktionen auf grössere Bildschirme erweitert, und eine Remote-Work-Enablement-Lösung zur Auslieferung von Software und Services an die Mitarbeitenden. Ebenfalls vorgestellt wurde ein Konzept namens Cyber Spaces für interaktive und physische holografische Telepräsenzkommunikation und Teamarbeit. Damit soll ein immersives, intensives Kommunikationserlebnis von Angesicht zu Angesicht vermittelt werden.