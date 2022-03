MWC: Lenovo lanciert Thinkpad mit 28 Stunden Akkulaufzeit

(Quelle: Lenovo)

28. Februar 2022 - Das neue X13s Notebook der Lenovo Thinkpad-Familie ist das erste der Gerätereihe, das mit einem Snapdragon-Chip aufwarten kann. Es soll den Nutzern neben erweiterten 5G-Konnektivitätsoptionen eine Akkulaufzeit von 28 Stunden bieten.

Lenovo präsentierte im Rahmen des Mobile World Congresses (MWC) in Barcelona zahlreiche Produktneuheiten – darunter ein überarbeitetes Thinkpad-Portfolio. So wird in diesem Jahr mit dem Thinkpad X13s (Bild) zum ersten Mal ein Laptop dieser Familie auf den Markt kommen, das durch einen Snapdragon 8cx Gen 3 angetrieben wird und 32 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 1 TB internen Speicher bietet.Das Thinkpad X13s soll mit einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden aufwarten können und daneben KI-beschleunigte Funktionen, erweiterte 5G-Konnektivitätsoptionen und Anwenderunterstützung durch das Microsoft App Aussure Program bieten. Das 29,9 x 20,6 x 13,4 cm grosse Notebook kommt mit einem 13,1-Zoll-Display, das mit 1920 x 1200 Pixeln auflöst, wiegt 1,06 kg und ist mit einer 5-Megapixel-Kamera sowie Triple-Array-Mikrofonen ausgerüstet.Neben dem Thinkpad X13s hat Lenovo auch das neue Thinkpad X1 Extreme Gen 5, die beiden Thinkpads P16s Gen 1 und P14s Gen 3 sowie den Thinkvision M14d vorgestellt. Bei letzterem soll es sich den Aussagen des Unternehmens zufolge um den ersten 14-Zoll-Monitor im 16:10-Format handeln. Der mobile Monitor wiege weniger als 600 g und biete eine Auflösung von 2240 x 1400 Pixeln. (af)