Lenovo arbeitet an Notebook mit Extra-Display

(Quelle: Twitter (@evleaks))

2. November 2021 - Ein Leak zeigt ein neues Notebook-Konzept von Lenovo, bei dem ein 17-Zoll-Rechner mit einem Zusatz-Display anstelle des Numpad bestückt wird.

Lenovo arbeitet offenbar an einem neuen Notebook-Konzept. Zumindest hat der gut informierte Leaker Evan Blass via Twitter ein Bild einer neuen Generation des Thinkbook Plus gezeigt – ein 17-Zoll-Gerät, bei dem Lenovo anstelle des Numpads einen zweiten Screen verbaut. Dieser misst laut Schätzungen rund 8 Zoll und kann mit einem Stift bedient werden, so dass er beispielsweise für Skizzen oder Handnotizen verwendet werden kann.Bis anhin hat sich vor allem Asus darin hervorgetan, unkonventionelle Notebook-Designs mit zusätzlichen Bildschirmen zu lancieren – Tests solcher Geräte, namentlich des Zenbook Pro Duo UX581 aus dem Jahr 2019 und des Zenbook Pro von 2018, finden sich hier und hier . Lenovo selbst hat Anfang 2021 ein Dual-Screen-Laptop mit einem E-Ink-Deckel vorgestellt.Ob respektive wann Lenovo das nun geleakte Design offiziell vorstellen wird, ist aktuell nicht bekannt – bis zur CES 2022 (5. Bis 8. Januar) ist es allerdings nicht mehr lange. (mw)