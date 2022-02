Lenovos Tiny-PCs: Workstations im 1-Liter-Gehäuse

(Quelle: Lenovo)

8. Februar 2022 - Lenovo lanciert mit den neuen Tiny-Modellen Thinkcentre M90q und M70q kleine Kraftpakete im 1-Liter-Gehäuse.

Mit den beiden neuen Modellen Thinkcentre M90q Gen 2 Tiny und Thinkcentre M70q Gen 2 Tiny bringt Lenovo zwei Desktop-PCs im Mini-Format auf den Markt. Die beiden Geräte sollen den aktuellen Gegebenheiten in der Arbeitswelt respektive dem modernen Arbeitsplatz gerecht werden, so der Hersteller. Die Gehäuse der Tiny-Modelle fassen gerade einmal ein Volumen von einem Liter (3,7 x 17,9 x 18,29 cm), gleichzeitig hätte man aber rund 20 Prozent mehr Leistung hineingepackt als bei Notebooks. Dafür werden Intel-i9-Pro-Prozessoren der 11. Generation und bis zu 2x 32 GB DDR4-RAM verbaut, für die Datenspeicherung können bis zu 2x 1 TB SSDs über M.2-Steckplätze und weitere 2 TB über eine 2,5-Zoll-Festplatte integriert werden. Als Grafikeinheit wird die integrierte Intel UHD genutzt. Massgeblich beteiligt an der beachtlichen Leistung ist dabei ein neues Kühlsystem, so Lenovo.Punkto Konnektivität gibt es einen Ethernet-Anschluss und optionales WiFi 6, weiter verfügen die Tiny-Modelle über mehrere USB-A-Anschlüsse, eine USB-C-Buchse und mehrere Anschlüsse für Displays (HDMI, Displayport, VGA). Damit lassen sich bis zu drei Screens und drei Speichergeräte anschliessen. Die neuen Mini-PCs von Lenovo lassen sich sowohl stellen wie auch legen, weiter können sie mit dem VESA-Standard an der Hinterseite von Screens befestigt werden.