Spotify Premium wird ab September 2025 teurer

Der Musikstreamingdienst Spotify erhöht die Preise für das Premium-Individual-Abo ab September 2025 in verschiedenen Märkten in Europa, im Nahen Osten, in Südasien, Afrika, Lateinamerika und der Region Asien-Pazifik, wie das Unternehmen mitteilt . Premium-Abonnenten in diesen Märkten erhalten demnach im Verlauf des Augusts ein E-Mail mit den näheren Angaben. Im in der Mitteilung gezeigten Beispiel erhöht sich der monatliche Preis von 10.99 auf 11.99 Euro.Spotify begründet die Preiserhöhung damit, dass so weiterhin Innovationen und neue Features in den Dienst eingebaut werden könnten. Es dürfte aber auch damit zu tun haben, da Spotify wohl eine noch bessere Marge erzielen will - das Unternehmen hat 2024 erstmals überhaupt einen Gewinn ausgewiesen. Wer der Preiserhöhung nicht zustimmt, muss das Abonnement kündigen oder ein anderes Abo wählen.