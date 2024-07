Spotify will Deluxe-Abo zu deutlich höherem Preis bringen

Spotify-CEO Daniel Ek hat im Rahmen der Quartalszahlen-Präsentation (mehr zu den Zahlen auf " Swiss IT Reseller ") verlauten lassen, dass man an einer neuen Abo-Version arbeite. Diese Deluxe-Version soll über dem aktuellen Premium-Abo zu liegen kommen – sowohl bezüglich Leistung als auch Preis. Wie " The Verge " unter Berufung auf Aussagen von Ek schreibt, sei das Ganze noch in einer frühen Entwicklungsphase. Man wolle eine deutlich bessere Version von Spotify bieten, die preislich im Bereich von 5 Dollar über dem aktuellen Premium-Angebot zu liegen kommt und damit rund 17 oder 18 Dollar pro Monat kosten wird. Im Gegenzug will Spotify den Nutzern aber eine höhere Musikqualität liefern, mehr Kontrolle geben und auch andere Funktionen offerieren, über die er aktuell aber noch nicht sprechen könne, wird Daniel Ek zitiert.Laut "The Verge" hatte Spotify bessere Audio-Qualität allerdings schon vor mehr als drei Jahren angekündigt – die Nutzer würden bis heute darauf warten. Offenbar sei Spotify auf dem falschen Fuss erwischt worden, als Apple und Amazon High-Resolution-Audio im Rahmen der Standard-Abos eingeführt hätten. Spotify hatte geplant, mit dieser Funktion zusätzliche Einnahmen zu generieren. Nun steht Spotify vor der Herausforderung, den potenziellen Abonnementen eines Deluxe-Abos genügend Gründe für den höheren Preis zu liefern. Bloomberg " will derweil erfahren haben, dass eine Deluxe-Version von Spotify noch in diesem Jahr erscheinen soll. (mw)