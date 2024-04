Spotify hat verlustfreie Audiokomprimierung in der Pipeline

Es gab schon einige Gerüchte rund um Spotifys Lossless Audio (dt.: verlustfrei komprimierte Audiodatei). Die Hinweise verdichten sich nun, dass das Hi-Fi-Feature für den Audio-Streamingdienst jetzt tatsächlich ausgerollt wird, wie "The Verge" berichtet In einem Reddit-Beitrag werden Details zu Music Pro genannt. Im Code der aktuellen Spotify-App soll es Hinweise geben, wie die seit Jahren erwartete Hi-Fi-Funktion umgesetzt werden könnte. Musikinhalte könnten verlustfrei mit bis zu 24 Bit/44,1 kHz zur Verfügung stehen.Bei früheren Hinweisen auf Lossless Audio nannte Spotify die Option Supremium. Doch offenbar hat der Anbieter diese Bezeichnung aufgegeben. Stattdessen ist nun der Name Music Pro aufgetaucht und Spotify bezeichnet das Angebot explizit als Add-on. In der Seitenleiste soll es zudem eine Schaltfläche namens "Your Music Pro" geben, wie es im Reddit-Beitrag weiter heisst.Ausserdem ist zusätzlich zur besseren Klangqualität auch eine Kopfhörer-Optimierung geplant. Diese ist jedoch vom Kopfhörermodell abhängig, im Reddit-Beitrag werden AirPods von Apple namentlich erwähnt. Zudem soll das Music-Pro-Abo von Spotify erweiterte Mixing-Tools enthalten und die Bibliothek nach Stimmung, Aktivität und Genre filtern. Zum Preis und zur Verfügbarkeit in der Schweiz sind derzeit keine Details bekannt. Spotify hat sich noch nicht offiziell dazu geäussert. (cma)