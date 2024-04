Spotify testet KI-generierte Playlisten

Spotify-Premium-Abonnenten, vorerst solche in Grossbritannien und Australien, können sich mit dem neuen Beta-Feature AI Playlist eine KI-generierte Wiedergabeliste erstellen lassen. Als Input ist dazu lediglich eine Idee in Form eines Textprompts erforderlich – Spotify nennt als Beispiel "relaxing music to tide me over during allergy season". Die Prompts können zudem Angaben zu Orten, Tieren, Aktivitäten, Filmrollen und Farben sowie Emojis enthalten und sich auf Musikgenres, Stimmungen, Künstler und Jahrzehnte beziehen.Zugänglich ist die Funktion in der App für Android und iOS über den Plus-Button in der Bibliothek und die Wahl der Option AI Playlist. Einmal erstellt, lässt sich die Wiedergabeliste durch weitere Prompts wie etwa "more pop" verfeinern. Unerwünschte Tracks können direkt gelöscht werden. AI Playlist befindet sich wie erwähnt noch im Betastadium. Wann auch Abonnenten ausserhalb UK und Australien das neue Feature testen können, ist nicht bekannt. (ubi)