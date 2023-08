Spotify erhöht Preise in der Schweiz

1. August 2023 - Spotify wird teurer – auch in der Schweiz. Das Standard-Abo verteuert sich um 1 Franken auf 13.95 Franken. Die Abos Duo und Family werden sogar 2 Franken pro Monat teurer.

Spotify erhöht die Schweizer Preise für seine Premium-Angebote. Das wohl populärste Abo Premium Individual schlägt um 1 Franken auf und kostet damit neu 13.95 Franken anstatt wie bis anhin 12.95 Franken. In einem Schreiben an die Kunden erklärt der Streaming-Dienst, die Preisanpassungen seien nötig, um weiterhin in die Produktangebote und -Features investieren und sie weiterentwickeln können.Doch nicht nur der Preis für das Individual-Angebot wird erhöht, auch die übrigen Abos werden teurer. Das Abo für Studenten kostet neu 7.95 Franken anstatt wie bis anhin 6.49 Franken monatlich. Ein Duo-Konto, das es bis anhin für 16.95 Franken gab, kostet nun 2 Franken mehr, also 18.95 Franken. Und auch das Family-Konto schlägt um 2 Franken auf und kostet neu 22.95 Franken.Für bestehende Kunden werden die neuen Preise per September-Rechnung fällig, wie Spotify im Kundenschreiben erklärt. Es ist das erste Mal seit rund zehn Jahren, dass Spotify die Preise anhebt. (mw)