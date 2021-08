Spotify testet neuen Preisplan für monatlich 99 Cent

3. August 2021 - Spotify testet mit ausgewählten Nutzern einen neuen Preisplan, bei dem man für 99 Cent pro Monat unlimitiert Titel überspringen und Musik On-Demand hören kann.

Spotify testet mit ausgewählten Nutzern aktuell den neuen Preisplan Spotify Plus. Spotify Plus kostet 99 Cent pro Monat, also gerade mal einen Zehntel des regulären Spotify-Premium-Angebots. Für diesen Preis muss der Nutzer allerdings Werbung in Kauf nehmen, kann aber – dies im Gegensatz zum komplett kostenlosen Angebot – so viele Songs überspringen, wir er möchte. Ausserdem kann er einen bestimmten Song hören, was mit dem Gratis-Angebot ebenfalls nicht möglich ist. Bei diesem kann man lediglich Playlisten oder Alben auswählen, aber keine bestimmten Tracks.Laut einem Bericht von "The Verge" erklärt Spotify zu Spotify Plus, dass man laufend daran arbeite, das Spotify-Erlebnis zu verbessern, und dass der Test eines werbeunterstützen Abos mit einer limitierten Zahl an Benutzern durchgeführt werde. Es gäbe aber keine Garantie, dass Spotify Plus auch kommerziell lanciert würde. (mw)