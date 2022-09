Spotify bietet neu Kauf von Hörbüchern

(Quelle: Spotify)

22. September 2022 - Spotify erweitert sein Angebot um Hörbücher – vorerst allerdings nur in den USA. Dort erhalten die Nutzer Zugriff auf über 300'000 Titel, die sie kaufen können.

Spotify hat via Blog Post angekündigt, neu auch Zugriff auf Hörbücher zu bieten – vorerst allerdings nur in den USA. Man reagiere damit auf einen Wunsch, den die Nutzer bereits seit Jahren gehegt hätten, erklärt Spotify. Ab sofort erhalten US-Kunden demnach Zugriff auf einen Katalog von mehr als 300'000 Hörbuchtiteln. Passend dazu lanciere man ein brandneues User Interface, das auf das Abspielen von Hörbüchern zugeschnitten sei, so Spotify.Für die Hörbücher gibt es allerdings keine Flatrate wie sonst bei Spotify üblich, vielmehr muss für jedes Hörbuch einzeln bezahlt werden. Der Preis pro Audiobuch werde vom jeweiligen Verlag definiert. Wie zu lesen ist, ist die Kaufabwicklung dabei etwas umständlich gestaltet. Man kann die Käufe nicht direkt in der Spotify-App tätigen, sondern wird auf eine Website umgeleitet, wo der Kauf abgewickelt wird.Ausserhalb der USA hat man bei Spotify durchaus Zugriff auf Hörbücher und Hörspiele im Rahmen des regulären Abos. Wie es damit weitergeht ist unklar, Angaben zur Hörbuchstrategie ausserhalb der USA macht Spotify noch keine, kündigt aber an, nach ersten Learnings das Angebot auch in weiteren Märkten zu bringen. (mw)